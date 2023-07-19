Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:44, 19 июля 2023Экономика

Названы страны с наибольшей популярностью удаленной работы

IFO: Канада и Великобритания стали мировыми лидерами по популярности удаленной работы

Фото: Christin Hume / Unsplash

Граждане Великобритании тратят на работу из дома в среднем полтора дня в неделю, что является наибольшим показателем среди жителей всех европейских стран. На глобальном уровне британцев опередили лишь граждане Канады, где частота работы в удаленном режиме составляет 1,7 дня в неделю, сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками Центра макроэкономики и исследований (IFO).

В опросе приняли участие 42 тысячи штатных сотрудников компаний из 34 стран. На втором месте среди европейских стран по частоте удаленной работы оказалась Германия, где люди тратят на работу из дома в среднем один день в неделю. Тройку лидеров замкнула Италия (0,7 дня в неделю), на четвертой строчке оказалась Франция (0,6 дня).

Материалы по теме:
Миллионы людей мечтают о четырехдневной рабочей неделе. Как она сделает их счастливее и поможет зарабатывать больше?
Миллионы людей мечтают о четырехдневной рабочей неделе.Как она сделает их счастливее и поможет зарабатывать больше?
23 января 2023
Компании по всему миру переходят на четырехдневную рабочую неделю. Почему сотрудникам полезно работать меньше?
Компании по всему миру переходят на четырехдневную рабочую неделю.Почему сотрудникам полезно работать меньше?
4 мая 2023

Авторы исследования уточнили, что после пандемии коронавируса сотрудники компаний по всему миру стали чаще работать в удаленном формате. При этом растущая популярность такого режима была зафиксирована не только в Европе, но и в Северной Америке. Так, помимо граждан Канады в числе мировых лидеров по частоте работы из дома оказались жители США, которые трудятся в удаленном режиме в среднем 1,7 дня в неделю.

В государствах же Азиатско-Тихоокеанского региона показатель оказался ниже, варьируясь в пределах одного дня — от 0,4 дня в Южной Корее до 0,9 дня в Сингапуре. О желании чаще трудиться на удаленной основе заявили респонденты из Бразилии, Аргентины, Мексики, Турции и других стран, что свидетельствует о сохранении популярности удаленки в мире после завершения пандемии коронавируса.

Исследование проводилось на фоне предупреждений аналитиков международной консалтинговой компании McKinsey о том, что удаленная работа может нанести ущерб офисной отрасли крупнейших мегаполисов на общую сумму 800 миллиардов долларов. При этом посещаемость деловых помещений в мире продолжает оставаться ниже допандемийного уровня на 30 процентов. В настоящее время только 37 процентов работников трудятся не в удаленном режиме.

Что думаешь? Оцени!
    Анатолий Акулов
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский потребовал новые системы ПВО для защиты Одессы

    Российский «Ультиматум» получил гибернатор

    Россияне массово увлеклись самодельными зубными пломбами с маркетплейсов

    Россия сочтет передачу F-16 Киеву ядерной угрозой со стороны Запада

    В Госдуме ответили на намерение США ввести против Киргизии санкции из-за России

    В Москве спустя 26 лет раскрыли изнасилование и убийство подростка

    Суд защитил купившего брендовые вещи за бесценок в ЦУМе россиянина

    Названы страны с наибольшей популярностью удаленной работы

    Кристофер Нолан отреагировал на решение Квентина Тарантино завершить карьеру

    Эксперт рассказал о правильной технике отжиманий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости