Миру предрекли кризис из-за удаленной работы

McKinsey: удаленная работа нанесет ущерб глобальной офисной отрасли на $800 млрд

Посещаемость офисов в крупных городах остается ниже допандемийного уровня на 30 процентов, только 37 процентов сотрудников компаний работают сейчас не в удаленном режиме. В обозримом будущем тенденция к снижению заполняемости деловых помещений сохранится, что может нанести значительный ущерб офисной отрасли, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование аналитиков Глобального института международной консалтинговой компании McKinsey.

Суммарные потери девяти крупных мировых мегаполисов (Сан-Франциско, Лондон, Нью-Йорк, Хьюстон, Париж, Мюнхен, Токио, Пекин и Шанхай) к 2030 году эксперты оценили в 800 миллиардов долларов. Значительный ущерб будет обусловлен рядом факторов, в том числе высоким уровнем арендной платы деловых помещений, общим сокращением спроса на посещение офисов и другими. При этом ущерб будет на 26 процентов ниже в сравнении с уровнем 2019 года, однако риски увеличения урона могут вырасти до 42 процентов.

В ближайшие 6,5 лет наибольшее сокращение спроса на посещение офисов будет наблюдаться в Сан-Франциско (минус 22,4 процента) и Нью-Йорке (минус 17,6 процента). В тройку анти-рейтинга также попал Лондон, где потребность в деловых помещениях снизится на 14,9 процента. Из европейских мегаполисов наибольшее снижение произойдет в Мюнхене (минус 10,5 процента), а в Париже этот показатель сократится на 8,2 процента. В Хьюстоне, как ожидается, спад составит 9,5 процента, а в азиатских мегаполисах он будет колебаться в пределах 5,9-7,8 процента.

При умеренном сценарии спрос на офисные помещения в мире к концу десятилетия снизится в среднем на 13 процентов. Сокращение спроса на посещение офисов неизбежно приведет к снижению стоимости аренды деловых помещений, а также затронет цены на торговую и жилую недвижимости, расположенных поблизости к бизнес-центрам, пришли к выводу аналитики.

В то же время не все крупнейшие мировые компании соглашаются отпускать сотрудников на постоянный удаленный режим работы. Ранее сообщалось, что руководство американской корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) начало постепенно переводить персонал на работу в офис — компания просит сотрудников приходить туда три раза в неделю начиная с сентября. С помощью такой меры организация хочет повысить эффективность труда.

До этого основатель Tesla и SpaceX и владелец Twitter Илон Маск назвал удаленный режим работы несправедливым. Это обусловлено тем, что сотрудники, которым для работы нужен лишь ноутбук, находятся в более привилегированном положении по сравнению с теми, кто не может выполнять задачи из дома.