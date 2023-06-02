Meta заставит сотрудников работать в офисе
Американская корпорация Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) постепенно переводит персонал с удаленки на работу в офис — компания просит сотрудников приходить туда три раза в неделю начиная с сентября. В остальные дни недели они могут работать из дома. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Новая инициатива руководства Meta станет частью плана повышения эффективности компании. В корпорации уверены, что необходимо распределять работу равномерно и сотрудники могут вносить значительный вклад, работая как из офиса, так и удаленно.
В компании давно обсуждают эту идею. В марте генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил, что исследование, проведенное внутри корпорации, показало, что инженеры в начале своей карьеры в среднем лучше выполняют свои задачи, когда работают с коллегами очно как минимум три раза в неделю. В этом обращении к персоналу Цукерберг также призвал сотрудников чаще появляться в офисе.
Meta ищет разные способы для повышения продуктивности работы сотрудников после того, как массовые увольнения начиная с марта серьезно повлияли на производительность корпорации. Глава компании сообщил о сокращении штата более чем на 11 тысяч сотрудников в ноябре 2022 года, что эквивалентно примерно 13 процентам от общей численности персонала.