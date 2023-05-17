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14:11, 17 мая 2023Экономика

Илон Маск назвал удаленную работу несправедливой

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск назвал работу из дома морально неправильной

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Основатель Tesla и SpaceX и владелец Twitter Илон Маск назвал удаленный режим работы несправедливым. В интервью CNBC он заявил, что сотрудники, которым для работы нужен лишь ноутбук, находятся в более привилегированном положении по сравнению с теми, кто не может выполнять задачи из дома.

«Я думаю, что само понятие работы из дома немного похоже на фальшивую цитату Марии-Антуанетты: «Пусть едят пирожные». Дело не только в производительности, я думаю, что это морально неправильно», — высказался бизнесмен.

Также основатель Tesla и SpaceX и владелец Twitter назвал IT-сотрудников Кремниевой долины «классом владельцев ноутбуков, живущих в Ла-Ла-Ленде», Он призвал их «спуститься с чертовой моральной высоты» и возвращаться в офис. По его мнению, это лицемерно — оставаться дома и при этом ждать, что представители сферы обслуживания продолжат ходить на работу.

В ноябре 2022 года Маск запретил сотрудникам Twitter удаленную работу и потребовал от них проводить в офисе не менее 40 часов в неделю. Разрешение на работу из дома он пообещал выдавать лично. До покупки соцсети бизнесменом сотрудникам Twitter позволялось работать из любого места. Кроме того, удаленный формат работы Маск также запретил в автомобильной компании Tesla.

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Вячеслав Агапов
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