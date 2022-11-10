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14:32, 10 ноября 2022Экономика

Маск предупредил работников Twitter о трудных временах и запретил удаленку

Bloomberg: Илон Маск в первом письме сотрудникам Twitter запретил им удаленную работу

Фото: Jeff Chiu / AP

Спустя две недели на посту главы Twitter американский миллиардер Илон Маск направил сотрудникам первое письмо, в котором запретил им удаленную работу, а также предупредил о «трудных временах», пишет Bloomberg.

Маск потребовал от всех работников проводить в офисе не менее 40 часов в неделю. Эти правила, согласно электронному письму, вступили в силу «немедленно». Бизнесмен пообещал делать исключения по поводу удаленной работы только в каждом конкретном случае, которые он будет рассматривать лично.

Также миллиардер посетовал на высокую зависимость Twitter от рекламных контрактов и заявил, что хочет, чтобы половину доходов соцсети приносила плата пользователей за подписку. Ранее Маск решил поднять цену на подписку Twitter Blue до 8 долларов и добавил к ней верификацию.

«Впереди трудный путь, и для достижения успеха потребуется напряженная работа», — написал бизнесмен в своем послании сотрудникам.

До прихода Илона Маск сотрудникам Twitter позволялось работать из любого места, не посещая офис. Такой порядок закрепился во время пандемии коронавируса. Между тем сам Маск не раз высказывался против удаленного формата работы, в том числе, он запрещен в его автомобильной компании Tesla.

3 ноября миллиардер поручил удалить из рабочего календаря сотрудников соцсети ежемесячный дополнительный выходной день. Это стало еще одним признаком несогласия Маска с существующей корпоративной культурой в Twitter, указывал Bloomberg.

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Данил Дмитриев
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