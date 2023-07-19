На Украине офицерами смогут стать военные без образования

Президент Украины Зеленский разрешил производить в офицеры солдат без военного образования

Присваивать офицерские звания солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) без военного образования разрешил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.

В пояснительной записке к закону говорится о сложившейся парадоксальной ситуации, при которой человек, имеющий боевой опыт, не может претендовать на офицерскую должность.

Согласно документу, на офицерскую должность может рассчитывать солдат, который провел в зоне боевых действий не менее шести месяцев и не имеет дисциплинарных взысканий.

В подписанном Зеленским законе также содержится повышение предельного возраста принятия офицеров на службу — верхнюю границу увеличили до 40 лет.

Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что ВСУ срочно перебрасывают резервы под Купянск для стабилизации ситуации в районе города. По его словам, среди прибывающих украинских военных есть как мобилизованные, так и обученные солдаты.