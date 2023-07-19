Вероятность самого жаркого лета в Москве за 150 лет оценили

Метеоролог Ильин: температура июля в Москве близка к норме, но это может измениться

Чтобы понять, будет ли нынешнее лето в Москве самым жарким за 150 лет, необходимо смотреть не на пиковые значения, а на среднемесячные. Вероятность соответствующего события оценил метеоролог Александр Ильин в разговоре с телеканалом «360».

Комментируя прогнозы о том, что лето 2023 года в столице будет самым жарким за последние 150 лет, эксперт отметил, что с учетом среднемесячных значений июнь по температуре был выше климатической нормы, а июль — близок к ней: в разные дни второго летнего месяца фиксировались и превышения нормы, и показатели, находящиеся ниже многолетних значений. Ильин добавил, что в течение оставшихся недель лета ситуация может измениться.

Что касается текущей погоды и ближайших прогнозов, то метеоролог заверил, что после сильных ливней и ветра к концу недели в Москву придет тепло. «Если судить по климатическим нормам, то да, нынешняя погода в Москве действительно является аномальной. И температура отстает от нормы на три и более градуса, и дождей менее чем за сутки выпала практически треть месячной нормы, и такие ветра характерны скорее для приморских районов, нежели для центральной полосы России», — рассказал он.

По словам Ильина, уже во второй половине среды, 19 июля, местами начнет появляться солнце. В четверг температура достигнет 20 градусов Цельсия, а показатели пятницы и субботы будут еще выше. На фоне сильного ветра эксперт рекомендовал москвичам быть осторожными и обходить стороной плохо закрепленные конструкции.

Ранее в июле научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сравнил надвигающуюся на Европу жару и лето 2010 года в Москве. Он заявил, что «волны тепла» в Европе по своей экстремальности превзойдут ситуацию с жарой в Москве в 2010 году.