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15:32, 18 июля 2023Среда обитания

Синоптик сравнил надвигающуюся на Европу жару и лето 2010 года в Москве

Синоптик Вильфанд: жара в Европе будет более экстремальной, чем лето 2010 года в Москве

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

В Европу приходит опаснейшее погодное явление «волна тепла», представляющее серьезную опасность для жителей стран региона, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В беседе с «Лентой.ру» метеоролог подчеркнул, что эти метеорологические события по своей экстремальности превзойдут ситуацию с жарой в Москве в 2010 году.

Летом 2010 года Москву накрыл смог из-за сильной жары и продолжительного горения торфа в лесах Подмосковья. Синоптики назвали лето 2010 года самым жарким за последние полвека. Дымовая завеса стояла в городе почти месяц.

«В метеорологии есть такое понятие, которое звучит очень ласково — "волна тепла". Несмотря на ласковое звучание этой дефиниции, речь идет об опаснейшем явлении. "Волной тепла" называют ситуацию, когда летом температура превышает климатическую норму на 7°С, это очень много, и продолжительность этого периода составляет более пяти дней», — рассказал специалист.

Волна тепла представляет серьезную опасность как для человека, так и для природы

Роман Вильфанднаучный руководитель Гидрометцентра

Он объяснил, что формирование столь опасно высоких температур в Европе объясняется тем, что на погоду в регионе влияют два фактора: антициклон и перенос жарких температур из Африки.

«На юге Европы формируется исключительная, аномальная ситуация. Самая высокая температура будет в Сардинии, также высокой температура будет и в Испании, и во Франции. Пару лет назад летом в Европе было установлено рекордно высокое значение — 48°С, если не ошибаюсь, в Сицилии. Сейчас вероятность того, что температура будет еще выше этого показателя, большая», — добавил Вильфанд.

Синоптик сопоставил сложившуюся ситуацию и с жарой в Москве в 2010 году.

«В 2010 году в Москве была исключительная ситуация, когда температура достигала отметки 38,6°С. Период был очень долгим, и результат этого был очень плачевным. Количество летальных исходов было очень большим. Подобная ситуация сейчас фиксируется и в Европе», — уточнил метеоролог.

Более того, метеорологические события, которые будут происходить в Европе, превзойдут по своей экстремальности то, что было в Москве в 2010 году

Роман Вильфанднаучный руководитель Гидрометцентра

Собеседник «Ленты.ру» также подчеркнул, что риска прихода аномально высоких температур в Россию нет.

Ранее сообщалось, что одной из главных причин роста средних температур в странах Южной Европы стал тепловой взрыв в Сахаре, названный в честь Харона. Как ожидается, волны горячего воздуха затронут также семь юго-восточных регионов Франции. При этом пик жары придется на вторник. Экстремальная жара может нарушить работу местных атомных электростанций, поскольку из-за потепления рек воду нельзя будет использовать для охлаждения реакторов.

При этом в ближайшие дни погодные условия в южных государствах Европы могут ухудшиться. Например, температура воздуха на Сардинии может достигнуть рекордных 50 градусов Цельсия и побить абсолютный рекорд для этого региона. В настоящее время аномальные погодные условия сохраняются в ряде крупных городов, включая Афины, Рим и Мадрид. При этом жителей Италии ранее уже предупреждали, что эта неделя может стать самой жаркой в истории страны.

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    Кирилл Садовский
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