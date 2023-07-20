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17:23, 20 июля 2023Россия

Назван срок введения обязательной подачи документов в вузы через «Госуслуги»

Вице-премьер Чернышенко: подача документов в вузы через «Госуслуги» станет обязательной

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

С 2024 года электронная подача документов в российские вузы через «Госуслуги» станет обязательной. Этот срок введения новых правил поступления в высшие образовательные учреждения назвал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, его слова приводит ТАСС.

Чернышенко подчеркнул, что дистанционная подача будет обязательна для вузов через Госуслуги — прочие электронные сервисы использоваться не будут.

«Со следующего года подать документы в электронном виде можно будет только через суперсервис. Его использование станет обязательным для всех вузов», — сообщил он.

Вице-премьер добавил, что подача документов через суперсервис Госуслуг уже пользуется большой популярностью. При этом у российских абитуриентов сохранится возможность подать документы очно, при личном посещении приемной комиссии.

Сервис «Поступление в вуз онлайн» начал работу в 2020 году во время пандемии коронавируса.

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    Марк Леонов
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