Назван срок введения обязательной подачи документов в вузы через «Госуслуги»

Вице-премьер Чернышенко: подача документов в вузы через «Госуслуги» станет обязательной

С 2024 года электронная подача документов в российские вузы через «Госуслуги» станет обязательной. Этот срок введения новых правил поступления в высшие образовательные учреждения назвал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, его слова приводит ТАСС.

Чернышенко подчеркнул, что дистанционная подача будет обязательна для вузов через Госуслуги — прочие электронные сервисы использоваться не будут.

«Со следующего года подать документы в электронном виде можно будет только через суперсервис. Его использование станет обязательным для всех вузов», — сообщил он.

Вице-премьер добавил, что подача документов через суперсервис Госуслуг уже пользуется большой популярностью. При этом у российских абитуриентов сохранится возможность подать документы очно, при личном посещении приемной комиссии.

Сервис «Поступление в вуз онлайн» начал работу в 2020 году во время пандемии коронавируса.