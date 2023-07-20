Власти Аргентины отказались принять судно с СПГ из России

Министр Масса: власти Аргентины приняли решение заблокировать заход судна с СПГ из России

Министр экономики Аргентины и кандидат в президенты страны Серхио Масса заявил, что власти приняли решение заблокировать заход судна со сжиженным природным газом (СПГ) из России. Отказ политик объяснил в интервью телеканалу C5N.

«Мы приняли решение ввиду международных санкций, которые применяются по отношению к отдельным компаниям, заблокировать заход судна с СПГ происхождением из России», — подчеркнул министр.

По его словам, решение связано и «с уважением международных рамок».

Ранее аналитик Игорь Юшков заявил, что ужесточение энергетических санкций против России в большей степени может коснуться газовой сферы, а не нефтяной. По его словам, Россия является вторым поставщиком по объему СПГ в Европу после США. Эксперт также отметил, что «попытаться перекрыть себе такие большие объемы — это подтолкнуть цены на газ в Европе».

В мае сообщалось, что все страны Евросоюза согласились с ужесточением энергетических ограничений против России. Против этого решения не высказались даже те государства, которым был «выгоден незадекларированный импорт российской нефти».