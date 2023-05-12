Описано будущее российских ресурсов на рынке Евросоюза

Аналитик Юшков: ужесточение санкций против России больше коснется газа, а не нефти

Ужесточение энергетических санкций против России в большей степени может коснуться газовой сферы, а не нефтяной, убежден ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. В беседе с «Лентой.ру» специалист описал будущее российской энергетики на рынке Евросоюза.

Ранее стало известно, что все страны Евросоюза согласились с ужесточением энергетических санкций против России. Один из дипломатов ЕС сообщил, что 11-й пакет санкций отличается от предыдущих тем, что «фокусируется на обходе, и он будет иметь другое влияние», поэтому страны не торопятся и рассматривают все предложения.

Тотальный запрет

Все уже тотально запрещено в плане нефти Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ

«Перевозить и страховать российскую нефть европейским компаниям сейчас можно, если цена нефти 60 долларов и ниже за баррель. Но, как мы видим, это не работает. Европейские компании не перевозят российскую нефть и не страхуют ее. А те, кто страхует, ряд греческих компаний, готовы попасть под санкции и дальше продолжать работать. Поэтому здесь ничего особо не изменится», — убежден Юшков.

Аналитик объяснил, что мировой рынок перевозки и страхования сегодня разделился на две части: те, кто работает с подсанкционной нефтью, и те, кто работает с обычной.

«Эти два флота не пересекаются между собой. Все, кто не хотел попасть под санкции, уже не работает с российской нефтью», — добавил он.

При этом собеседник «Ленты.ру» сообщил, что важным фактом остается то, как именно страны Евросоюза пропишут новые санкции.

«Потому что сейчас российская нефть перегружается в акваториях европейских стран, прежде всего в акватории Греции и в акватории Испании. Если страны ЕС запретят это делать, то тогда компании перейдут в акватории Турции или Египта, например. Хочется отметить, что это происходит именно в акваториях европейских стран, в порт танкеры не заходят. Поэтому санкции они не нарушают», — сказал специалист.

Если страны запретят заходить в акватории, то тогда это усложнит логистику. Но кардинальным образом уже ничего не поменяет. Существенных затрат здесь не прибавится Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ

Российский газ

Юшков отметил, что серьезное ужесточение может коснуться газовой сферы. Потому что газовая сфера фактически не под санкциями.

«Запад обсуждал запрет для российского СПГ на перевалку и хранение в европейских портах. От этого может пострадать проект "Ямал СПГ". Но опять же, все будет зависеть от того, как это пропишут», — заявил собеседник «Ленты.ру».

Россия является вторым поставщиком по объему СПГ в Европу после США, и попытаться перекрыть себе такие большие объемы — это подтолкнуть цены на газ в Европе вверх Игорь Юшков ведущий аналитик ФНЭБ

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что республика будет вводить вето на все санкции ЕС против ядерной энергетики России по причине того, что это изменит внутренние цены на энергию и будет стимулировать инфляцию.

9 мая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала целью 11-го пакета санкций против России противодействие обходу действующих ограничительных мер.