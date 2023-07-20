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11:10, 20 июля 2023Путешествия

Неизвестный беспилотник нарушил работу аэропорта в российском городе

Mash: неизвестный дрон едва не парализовал работу аэропорта Махачкалы

Фото: Муса Салгереев / ТАСС

Неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нарушил работу аэропорта Махачкалы. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что неопознанный дрон прилетел со стороны Каспийского моря вечером в среду, 19 июля. Он несколько минут кружил над воздушной гаванью российского города на высоте около 1000 метров и едва не парализовал ее работу.

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БПЛА заметили сотрудники безопасности аэропорта и передали информацию оперативным службам для дальнейшего реагирования.

«Примерно через пять минут (коптер) улетел в сторону гор — до объявления сигнала тревоги и остановки прилетов и вылетов, — говорится в сообщении. — Сейчас авиагавань работает в штатном режиме».

Ранее в мае сообщалось, что неопознанный беспилотник попытался атаковать пассажирский самолет в московском аэропорту Шереметьево. Уточнялось, что атаке неизвестного дрона подвергся российский лайнер, летевший из Самары в Москву. По словам одного из пассажиров рейса, коптер целился в борт лайнера.

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    Фариза Бацазова
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