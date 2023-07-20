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16:04, 20 июля 2023Экономика

В Аргентине подсчитали ущерб от рекордной засухи

Рекордная засуха в Аргентине обошлась экономике страны в 20 миллиардов долларов

Фото: Sebastian Lopez Brach / Getty Images

В июне вторая по величине экономика Южной Америки зафиксировала максимальный за всю историю месячный дефицит торгового баланса на фоне рекордной засухи. Об этом со ссылкой на данные правительства Аргентины пишет Bloomberg.

Согласно опубликованному документу, дефицит торгового баланса в прошлом месяце составил 1,7 миллиарда долларов, что стало самым большим отрицательным показателем с момента начала сбора данных в 1967 году. Экспорт Аргентины в годовом выражении рухнул на 35 процентов, причем основные потери понес сельскохозяйственный сектор. Импорт в то же время сократился на 17 процентов.

По оценкам правительства, сильнейшая засуха обошлась аргентинской экономике в 20 миллиардов долларов, недополученных от экспорта сырьевых товаров. Министр экономики Серхио Масса при этом не стал также сильно сокращать импорт, чтобы поддержать работу других отраслей, что увеличивает дефицит торгового баланса.

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Такая тенденция усугубляет проблему нехватки долларов в стране, что оказывает давление на национальную валюту, песо, и уровень инфляции. По данным Центрального банка Аргентинской Республики (BCRA), в июне она составила 115,6 процента. Опрошенные регулятором экономисты считают, что экономика страны вступит в рецессию к концу третьего квартала, а за весь 2023 год сократится примерно на 3 процента.

В мае Центробанк Аргентины поднял базовую учетную ставку рефинансирования на 600 базисных пунктов до 97 процентов в рамках комплекса экстренных мер, призванных сдержать растущую инфляцию. С тех пор на двух заседаниях подряд регулятор сохранял ставку на том же уровне.

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