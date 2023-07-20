Подросток заступился за младшего брата и жестоко избил 41-летнего россиянина

Российский подросток избил толкнувшего его брата 41-летнего мужчину

В Архангельске в отношении 17-летнего российского подростка завели дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 41-летний мужчина проявил агрессию к 13-летнему школьнику. После словесной перепалки он толкнул мальчика в грудь, отчего тот упал. После этого за младшего брата решил заступиться 17-летний юноша. Он вооружился палкой и жестоко избил обидчика, нанеся ему множественные удары по голове.

На допросе молодой человек полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

13 мая сообщалось, что в Волгоградской области подростки жестоко избили строительной киянкой мужчину после того, как он им сделал замечание в магазине.