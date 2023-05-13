Подростки жестоко избили киянкой россиянина после сделанного им замечания

ГУ МВД по Волгоградской области: подростки жестоко избили россиянина строительной киянкой

Подростки жестоко избили строительной киянкой мужчину после того, как он им сделал замечание в магазине. Об этом сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел 12 мая в Красноармейском районе Волгограда. «34-летний посетитель магазина сделал замечание несовершеннолетним, которые конфликтовали с продавцами», — сказано в сообщении. Позднее, на выходе из магазина, подростки набросились на мужчину и стали бить его ногами, а также строительной киянкой. У россиянина остались повреждения на теле, он обратился за медпомощью.

Знакомый одного из нападавших рассказал изданию «Подъем», что раньше за подростками такой агрессии не наблюдалось. «Я раньше не замечал за таким, но то, что они некрасиво сделали, — это точно. Прям как твари себя последние повели: втроем одного забили молотками», — заявил он.

По данному факту сейчас проводится проверка. В правоохранительных органах отметили, что личности троих подростков, участвовавших в конфликте, установлены.

Ранее стало известно, что в Туруханском районе Красноярского края двое подростков напали на девочку и связали ее изолентой. Инцидент произошел в поселке Бор. Там двое подростков 14 и 16 лет встретили 13-летнего подростка возле подъезда жилого дома и начали оскорблять. После этого они схватили девочку и завели за гараж, где 16-летний подросток связал ее изолентой, а затем попытался заклеить рот.

В начале мая в Свердловской области подростки толпой напали на 15-летнего школьника и жестоко избили его, снимая происходящее на видео. По словам матери пострадавшего, после инцидента агрессоры стали писать в соцсетях ей и ее дочери, женщина намерена привлечь подростков к ответственности.