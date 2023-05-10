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14:12, 10 мая 2023Россия

Российские подростки толпой напали на 15-летнего школьника ради видео

В Свердловской области подростки жестоко избили 15-летнего школьника

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Свердловской области подростки толпой напали на 15-летнего школьника и жестоко избили его ради съемки видеоролика. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала мать пострадавшего ребенка.

Инцидент произошел в Североуральске. По словам россиянки, вечером 9 мая ее сын проходил мимо группы подростков — трех парней и одной девушки — вместе с одноклассницей. Подростки окликнули мальчика — он ответил им, что торопится, после чего один из школьников включил камеру, а другой набросился на ребенка с кулаками.

«Подскочил и резко ударил моего ребенка в висок, оглушил его. А затем бил в ухо и челюсть. После этого банда просто разбежалась», — сообщила женщина.

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Мать мальчика рассказала, что врачи диагностировали у подростка разрыв барабанной перепонки, перелом ушного хряща и сотрясение мозга. Женщина утверждает, что у ребенка опухло ухо и отсутствует слух, сейчас он находится на больничном и не может обойтись без лекарственных препаратов.

Россиянка добавила, что после случившегося напавшие на ее сына подростки начали писать в соцсетях ей и ее дочери с просьбой «не портить им жизнь», а затем заявили, что якобы перепутали мальчика с другим ребенком и не хотели его избивать. Она отметила, что злоумышленников опознали местные жители — предположительно, дети могут состоять в группировке, на счету которой было множество подобных драк.

Известно, что отец мальчика находится в зоне спецоперации. Мать ребенка заявила, что обратилась в полицию и намерена привлечь нападавших к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области подростки толпой напали на 13-летнего мальчика и жестоко его избили, снимая себя на видео. Материалы с издевательствами направили в полицию и комиссию по делам несовершеннолетних.

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Варвара Родикова
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