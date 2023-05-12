Российские подростки напали на 13-летнюю девочку и связали ее изолентой

В Красноярском крае двое подростков напали на 13-летнюю девочку и связали ее изолентой

В Туруханском районе Красноярского края двое подростков напали на 13-летнюю девочку и связали ее изолентой, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России в Telegram.

Инцидент произошел в поселке Бор. По данным ведомства, двое подростков 14 и 16 лет встретили школьницу возле подъезда жилого дома и начали ее оскорблять. После этого они схватили девочку и завели за гараж, где 16-летний подросток связал ее изолентой, а затем попытался заклеить рот. Подросткам помешал мужчина, который проезжал мимо на автомобиле и обратил внимание на происходящее.

Детей доставили в отделение полиции и опросили в присутствии законных представителей. По словам одного из подростков, между ним и девочкой произошел конфликт, в результате которого он решил проучить школьницу.

Известно, что мальчики не состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних и ранее не совершали противоправных деяний. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее в Свердловской области подростки толпой напали на 15-летнего школьника и жестоко избили его, снимая происходящее на видео. По словам матери пострадавшего мальчика, после случившегося агрессоры стали писать в соцсетях ей и ее дочери, женщина намерена привлечь подростков к ответственности.