Москвичам с инвалидностью помогут по-новому

Собянин объявил о запуске бесплатного акселератора для предпринимателей с инвалидностью

В Москве запустили бесплатный акселератор для предпринимателей с инвалидностью. О новой программе обучения рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Занятия будут проходить дистанционно, с сурдопереводом. Бизнесменов научат разрабатывать и развивать свои проекты», — объявил глава города.

Предпринимателей научат управлять командой, исследовать потребности клиентов, оценивать потенциал рынка и возможности его расширения, а также расскажут, как привлекать финансирование.

Консультировать бизнесменов будут опытные наставники — в случае необходимости они помогут «переупаковать» проект. В конце обучения предприниматели проведут презентацию перед инвесторами и смогут получить обратную связь от потенциальных заказчиков.

Заявку на обучение можно оставить на сайте Инклюзивного Акселератора до 20 августа.

Ранее в столице стартовал второй этап приема заявок на гранты для малого и среднего предпринимательства. С помощью этих средств московские предприниматели смогут компенсировать часть расходов на покупку и лизинг оборудования.