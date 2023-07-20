Разработан вдохновленный цикадами метод борьбы с бактериями

Крылья цикад стали прототипом нового антибактериального покрытия

Ученые Университета штата Нью-Йорк в Стони-Бруке разработали метод борьбы с бактериальными инфекциями, вдохновленный противомикробным механизмом крыльев цикад. Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Applied Materials & Interfaces.

В ходе десятилетней работы команда анализировала физические и химические свойства крыльев цикады, которые известны своей способностью убивать микроорганизмы при контакте. Теперь специалисты попытались воспроизвести эту технику, чтобы создать новые материалы с первоначальной антибактериальной поверхностью, которые будут более эффективными, чем современные химические средства обработки.

Изначально исследователи разработали технологию для дублирования наноструктуры крыла цикады, включая наностержни на поверхности, которые уничтожают бактерии. В качестве основного материала использовался полимер, широко применяемый в упаковке, — диблокс-сополимер полистирол-блок-поли (метилметакрилат).

Эффективность наноповерхностей против бактерий проверили, поместив их в растворы с Escherichia coli и Listeria monocytogenes. Затем образцы были изучены с помощью флуоресцентной микроскопии и малоуглового рентгеновского рассеяния. Материал не только уничтожил бактерии, которые с ним соприкасались, но и не накопил частиц дезактивированных микробов. Обычно, когда бактерии теряют жизнеспособность, их остатки сохраняются на поверхности, что создает оптимальную среду для появления других микроорганизмов.