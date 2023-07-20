Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:35, 20 июля 2023Забота о себе

Названы основные причины и симптомы распространенного психического заболевания

Психиатр Медведев назвал наследственность причиной биполярного аффективного расстройства

Фото: Shutterstock / Fotodom

Причины возникновения биполярного аффективного расстройства (БАР) изучены не до конца, однако одной из основных считается наследственность. Об этом, а также о симптомах распространенного психического расстройства «Ленте.ру» рассказал кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО Медицинского института РУДН имени Патриса Лумумбы Владимир Медведев.

БАР является хроническим психическим заболеванием, которое характеризуется нарушением регулирования настроения, напомнил врач. При этом расстройстве периоды нормального, привычного для человека настроения сменяются эпизодами депрессии, мании либо менее выраженной формой мании — гипоманией, объяснил он.

В 25
лет

в среднем впервые обращается к психиатру пациент с БАР. Обычно самостоятельно человек приходит к врачу с жалобой на депрессию. Больных в состоянии мании в основном приводят к психиатрам родственники или друзья

По словам Медведева, причины возникновения БАР до конца неизвестны. Часто это наследуемое заболевание, при котором происходит периодическое нарушение обмена нейромедиаторов в нервной системе. Также появление симптомов болезни зачастую провоцируется сильными и постоянными стрессами и употреблением психоактивных веществ, например, наркотиков.

Как проявляются маниакальный, депрессивный и смешанный эпизоды БАР?

В зависимости от наличия у человека на фоне депрессии и нормального настроения периодов маний или гипоманий, выделяют БАР первого и второго типа, рассказал психиатр.

Материалы по теме:
Брендану Фрейзеру — 53. Как звезда «Мумии» сумел возродить карьеру, несмотря на депрессию, лишний вес и домогательства?
Брендану Фрейзеру — 53.Как звезда «Мумии» сумел возродить карьеру, несмотря на депрессию, лишний вес и домогательства?
4 декабря 2022
Райану Рейнолдсу — 46. Как ему удается выглядеть на 25 и добиваться успеха, несмотря на свою тревожность?
Райану Рейнолдсу — 46.Как ему удается выглядеть на 25 и добиваться успеха, несмотря на свою тревожность?
22 октября 2022
Брюс Уиллис неизлечимо болен. Что происходит с «крепким орешком» и почему его проблемы проигнорировал весь Голливуд?
Брюс Уиллис неизлечимо болен.Что происходит с «крепким орешком» и почему его проблемы проигнорировал весь Голливуд?
12 марта 2023

Симптомы мании, по словам Медведева, включают повышенное настроение (от веселости до бесконтрольного возбуждения), ускорение мыслительных процессов, нетипичную энергичность, стремление к постоянной деятельности, вместе с этим снижается способность к концентрации внимания на одной теме.

Человек в маниакальном эпизоде может начинать много дел одновременно, не доводя ни одно из них до конца. В этой фазе заболевания также могут наблюдаться неадекватно повышенная самооценка, уверенность в себе вплоть до мании величия, неадекватная доходам трата денег, чрезмерная общительность. Человек может не ощущать потребности в сне и еде, вступать в интимные отношения с незнакомцами

Владимир Медведевкандидат медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО Медицинского института РУДН имени Патриса Лумумбы

К симптомам депрессии Медведев отнес продолжающееся не менее двух недель подряд сниженное настроение и утрату удовольствия от ранее приятных вещей и действий.

Человек постоянно чувствует себя уставшим, его энергия снижена, самооценка и уверенность в себе находятся на крайне низком уровне. Он не способен долго на чем-то концентрировать внимание, мысли или действия. Могут появляться суицидальные мысли или желание себе навредить. Присутствуют также нарушения сна и аппетита

Владимир Медведевкандидат медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО Медицинского института РУДН имени Патриса Лумумбы

В отличие от мании сходные гипоманиакальные симптомы не оцениваются пациентами как тревожащие и не приводят к выпадению человека из обычной для него социальной жизни, подытожил психиатр.

Ранее Медведев назвал россиянам первые признаки шизофрении. По его словам, одним из признаков, свидетельствующих о развитии этой болезни, считается внезапное изменение поведения.

Что думаешь? Оцени!
    Наталья Обрядина
    Обсудить
    Последние новости

    Имя Пригожина появилось в деле о загадочной гибели юноши в Петербурге

    Волочкова показала на видео приготовление необычного завтрака

    Убивший 14-летнюю девочку взрыв беспилотника в Крыму сняли на видео

    ВСУ третий раз за день обстреляли российский регион

    Российскую учительницу уличили в выращивании наркотических цветов

    Совбез ООН проведет заседание в связи с выходом России из зерновой сделки

    Российский «Охотник» попал на видео

    Встретивший жену в клубе пенсионер станцевал там 74 года спустя

    Жильцы дома попросили батюшку молитвой защитить шлагбаум от вандалов

    Оценена текущая репутация россиян на Бали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости