Названы основные причины и симптомы распространенного психического заболевания

Психиатр Медведев назвал наследственность причиной биполярного аффективного расстройства

Причины возникновения биполярного аффективного расстройства (БАР) изучены не до конца, однако одной из основных считается наследственность. Об этом, а также о симптомах распространенного психического расстройства «Ленте.ру» рассказал кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО Медицинского института РУДН имени Патриса Лумумбы Владимир Медведев.

БАР является хроническим психическим заболеванием, которое характеризуется нарушением регулирования настроения, напомнил врач. При этом расстройстве периоды нормального, привычного для человека настроения сменяются эпизодами депрессии, мании либо менее выраженной формой мании — гипоманией, объяснил он.

В 25 лет в среднем впервые обращается к психиатру пациент с БАР. Обычно самостоятельно человек приходит к врачу с жалобой на депрессию. Больных в состоянии мании в основном приводят к психиатрам родственники или друзья

По словам Медведева, причины возникновения БАР до конца неизвестны. Часто это наследуемое заболевание, при котором происходит периодическое нарушение обмена нейромедиаторов в нервной системе. Также появление симптомов болезни зачастую провоцируется сильными и постоянными стрессами и употреблением психоактивных веществ, например, наркотиков.

Как проявляются маниакальный, депрессивный и смешанный эпизоды БАР?

В зависимости от наличия у человека на фоне депрессии и нормального настроения периодов маний или гипоманий, выделяют БАР первого и второго типа, рассказал психиатр.

Симптомы мании, по словам Медведева, включают повышенное настроение (от веселости до бесконтрольного возбуждения), ускорение мыслительных процессов, нетипичную энергичность, стремление к постоянной деятельности, вместе с этим снижается способность к концентрации внимания на одной теме.

Человек в маниакальном эпизоде может начинать много дел одновременно, не доводя ни одно из них до конца. В этой фазе заболевания также могут наблюдаться неадекватно повышенная самооценка, уверенность в себе вплоть до мании величия, неадекватная доходам трата денег, чрезмерная общительность. Человек может не ощущать потребности в сне и еде, вступать в интимные отношения с незнакомцами Владимир Медведев кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО Медицинского института РУДН имени Патриса Лумумбы

К симптомам депрессии Медведев отнес продолжающееся не менее двух недель подряд сниженное настроение и утрату удовольствия от ранее приятных вещей и действий.

Человек постоянно чувствует себя уставшим, его энергия снижена, самооценка и уверенность в себе находятся на крайне низком уровне. Он не способен долго на чем-то концентрировать внимание, мысли или действия. Могут появляться суицидальные мысли или желание себе навредить. Присутствуют также нарушения сна и аппетита Владимир Медведев кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО Медицинского института РУДН имени Патриса Лумумбы

В отличие от мании сходные гипоманиакальные симптомы не оцениваются пациентами как тревожащие и не приводят к выпадению человека из обычной для него социальной жизни, подытожил психиатр.

Ранее Медведев назвал россиянам первые признаки шизофрении. По его словам, одним из признаков, свидетельствующих о развитии этой болезни, считается внезапное изменение поведения.