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15:51, 20 июля 2023Экономика

Пивоварам Германии предрекли проблемы из-за жары

DBB: стоимость стеклянных пивных бутылок в Германии увеличилась на 140% на фоне жары

Фото: Johannes Simon / Getty Images

На фоне аномально жаркой погоды, установившейся в Германии этим летом, местные пивовары столкнулись с риском нехватки стеклянных бутылок. Слова исполнительного директора Ассоциации пивоваров Германии (Deutsche Brauer-Bundes, DBB) Хольгера Эйхеле приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Из-за сокращения производства на немецких заводах и снижения импортных поставок стекла со стороны российских и украинских предприятий некоторые пивоварни в Германии столкнулись с проблемами при выполнении заказов, поступивших с начала года. При этом местные предприятия были вынуждены сократить производство стекла в связи с ростом цен на энергоресурсы. В итоге в мае стоимость стеклянных бутылок на местном рынке увеличилась на 140 процентов по сравнению с январем 2022 года. «В этом году логистике грозит особое испытание на прочность», — посетовал Эйхеле.

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Однако немецкой пивоваренной отрасли угрожают и другие проблемы. Так, за последнее время у жителей Германии снизилась покупательская способность, из-за чего люди стали реже ходить по супермаркетам и тратить меньше денег на покупку пива. Эти обстоятельства создали дополнительные трудности для местных производителей, приведя к замедлению возврата стеклянных бутылок в оборот, заключил он.

О риске дефицита бутылочного пива в Германии сообщалось еще во второй половине июня. Эксперты объяснили это несколькими ключевыми факторами, включая негативные последствия пандемии коронавируса, напряженную геополитическую ситуацию в мире и неблагоприятные погодные условия в виде аномальной жары.

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    Анатолий Акулов
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