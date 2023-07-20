Упавший на крышу детского лагеря в Новой Москве беспилотник улетел в лес

Shot: упавший на крышу лагеря в Новой Москве коптер через 20 минут взлетел и упал в лесу

Упавший на крышу детского лагеря «Солнечный городок» в Новой Москве улетел в лес. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, дроном могут управлять. Он пролежал на месте около 20 минут, «издавая пикающие звуки», потом поднялся в воздух, улетел в сторону лесного массива и упал за территорией лагеря.

В настоящее время беспилотный аппарат, оказавшийся квадрокоптером, ищут специалисты.

Ранее стало известно, что беспилотник упал на крышу детского лагеря «Солнечный городок» в поселении Вороновское в Новой Москве. Из здания эвакуировали 80 детей. Второй дрон упал на территорию центра реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий. На месте работают экстренные службы.

