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12:49, 20 июля 2023Россия

Власти оценили ущерб в атакованном БПЛА крымском поселке

Власти Крыма заявили, что повреждения в поселке Раздольное после атаки БПЛА незначительны

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Повреждения имущества в крымском поселке Раздольное после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) незначительные, их можно быстро устранить. Об этом заявил лава Госсовета республики Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

«Сейчас проводится оценка ущерба, с 9.00 идет подомовой обход. Серьезного урона не зафиксировано, все можно быстро восстановить. Никаких дополнительных сил не требуется», — пояснил представитель властей.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке БПЛА на северо-запад полуострова 20 июля. Уточнялось, что пострадала девочка-подросток, которую не смогли спасти врачи. Также получили повреждения четыре административных здания.

Впоследствии стало известно, что девочка в момент атаки беспилотника встречала с друзьями рассвет. Когда она проходила мимо магазина «Метро», туда упал беспилотник. В момент случившегося подросток разговаривал по телефону с родителями.

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    Никита Абрамов
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