Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:02, 20 июля 2023Забота о себе

Женщина провела восемь дней в коме из-за бюстгальтера

Жительница Великобритании порезалась о каркас бюстгальтера и попала в больницу с некрозом

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

53-летняя жительница Шетландских островов (Великобритания) провела больше недели в коме после того, как порезалась о каркас бюстгальтера. Об этом сообщает Wales Online.

Сильвия Халкроу поранилась в мае 2022 года. Спустя некоторое время она обнаружила уплотнение в груди, начала мучиться от дискомфорта и обратилась к врачу. Женщине выписали антибиотики, однако они не помогли. В течение следующих нескольких дней боль продолжала усиливаться. В конце концов она вновь попала в больницу.

У меня был серый цвет лица. Было очень страшно. Врачи сделали множество анализов, накачали меня лекарствами и обезболивающими, но ничего не помогало. Они несколько дней были в замешательстве, я не знала, что будет дальше

Сильвия Халкроу
Материалы по теме:
«Я думала: вот так закончится моя жизнь» Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
«Я думала: вот так закончится моя жизнь» Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
8 февраля 2021
Тяжелая рука Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
Тяжелая рукаХирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
12 октября 2018

Оказалось, что у Халкроу некротический фасциит — бактериальная инфекция, поражающая подкожную клетчатку и соединительные ткани и вызывающая некроз. Врачи экстренно ввели пациентку в состояние искусственной комы и провели две операции, в ходе которых удалили пораженные ткани. Женщина очнулась через восемь дней.

Халкроу провела в больнице еще три недели, прежде чем ее выписали. Через четыре месяца она полностью восстановилась и смогла вернуться на работу. «Сейчас я иногда чувствую себя не в своей тарелке, когда надеваю определенную одежду. Из-за того, что грудь уменьшилась, некоторые вещи сидят не так, как надо», — признается она. Несмотря на это, женщина рада, что осталась жива. Она отметила, что после произошедшего она навсегда отказалась от бюстгальтеров на косточках.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании вернулась из отпуска со странной сыпью на ноге. Ее причиной оказались яйца, который отложил паразитический червь.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль сделал заявление об Исинбаевой

    Ребенок помочился на детской площадке и вызвал споры жителей Подмосковья

    Китайскую модель развития назвали устаревшей

    Блогерша нашла неожиданное применение средству для мытья посуды

    Россиянина арестовали за подготовку поджога военной техники на полигоне

    Назван способ спасти Северо-Крымский канал

    Иосиф Пригожин назвал санкции Канады шоу

    Подозреваемого в похищении ребенка с детской площадки россиянина арестовали

    Любитель секса с машинами променял Chevrolet на Lexus и поделился впечатлениями

    В США испытали безэкипажный ракетный комплекс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости