Женщина провела восемь дней в коме из-за бюстгальтера

Жительница Великобритании порезалась о каркас бюстгальтера и попала в больницу с некрозом

53-летняя жительница Шетландских островов (Великобритания) провела больше недели в коме после того, как порезалась о каркас бюстгальтера. Об этом сообщает Wales Online.

Сильвия Халкроу поранилась в мае 2022 года. Спустя некоторое время она обнаружила уплотнение в груди, начала мучиться от дискомфорта и обратилась к врачу. Женщине выписали антибиотики, однако они не помогли. В течение следующих нескольких дней боль продолжала усиливаться. В конце концов она вновь попала в больницу.

У меня был серый цвет лица. Было очень страшно. Врачи сделали множество анализов, накачали меня лекарствами и обезболивающими, но ничего не помогало. Они несколько дней были в замешательстве, я не знала, что будет дальше Сильвия Халкроу

Оказалось, что у Халкроу некротический фасциит — бактериальная инфекция, поражающая подкожную клетчатку и соединительные ткани и вызывающая некроз. Врачи экстренно ввели пациентку в состояние искусственной комы и провели две операции, в ходе которых удалили пораженные ткани. Женщина очнулась через восемь дней.

Халкроу провела в больнице еще три недели, прежде чем ее выписали. Через четыре месяца она полностью восстановилась и смогла вернуться на работу. «Сейчас я иногда чувствую себя не в своей тарелке, когда надеваю определенную одежду. Из-за того, что грудь уменьшилась, некоторые вещи сидят не так, как надо», — признается она. Несмотря на это, женщина рада, что осталась жива. Она отметила, что после произошедшего она навсегда отказалась от бюстгальтеров на косточках.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании вернулась из отпуска со странной сыпью на ноге. Ее причиной оказались яйца, который отложил паразитический червь.