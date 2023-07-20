Московским торговым центрам дадут гранты

Собянин объявил о мерах поддержки досуговой деятельности в столичных торговых центрах

Московские торговые центры (ТЦ) получат гранты на развитие досуговой деятельности и изменение внешнего архитектурного решения. О таких мерах поддержки объявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Мы решили оказать поддержку торговым центрам, которые займутся расширением площадей под досуговую деятельность и обновлением фасадов», — рассказал глава города, уточнив, что в Москве работает 686 крупных торговых центров.

Собянин отметил, что в последние годы владельцы площадок столкнулись с рядом проблем из-за ухода иностранных брендов и пандемии, а часть продаж перешла в онлайн-формат. При этом в торговых центрах начали появляться спортзалы, центры госуслуг и культурные площадки, на открытие которых необходимы большие затраты.

Получить гранты смогут торговые центры площадью более десяти тысяч квадратных метров, введенные в эксплуатацию до 1 сентября 2023 года. После перепрофилирования доля площадей под социальные объекты должна увеличиться не менее чем на пять процентов.

Мэр Москвы подчеркнул, что такие меры поддержки помогут торговым центрам привлечь новых арендаторов, а горожане получат новые площадки для отдыха и развития.

Ранее сообщалось, что в Москве стартовал второй этап приема заявок на гранты для малого и среднего предпринимательства. С помощью этих средств столичные предприниматели смогут компенсировать часть расходов на покупку и лизинг оборудования.

