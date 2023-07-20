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09:44, 20 июля 2023Россия

Режим ЧС ввели в поселке Крыма после атаки беспилотника

В поселке Раздольное в Крыму ввели режим ЧС после атаки беспилотника

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В поселке Раздольное в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после атаки беспилотника. Об этом сообщает правительство российского региона в Telegram-канале.

«В пгт Раздольное введен уровень муниципальной чрезвычайной ситуации», — приводятся в сообщении слова главы администрации Раздольненского района Дениса Олейника.

20 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке беспилотника на северо-запад полуострова. Уточнялось, что пострадала девочка-подросток, которую не смогли спасти врачи. Также получили повреждения четыре административных здания.

Впоследствии стало известно, что девочка в момент атаки беспилотника встречала с друзьями рассвет. Когда она проходила мимо магазина «Метро», туда упал беспилотник. В момент случившегося подросток разговаривал по телефону с родителями.

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    Анастасия Шейкина
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