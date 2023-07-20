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08:51, 20 июля 2023Мир

В США сравнили санкции против России при Обаме и Байдене

Fox: экс-посол США заявил, что Обаме стоило ужесточить санкции против РФ, как при Байдене

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Администрации экс-президента США Барака Обамы стоило ввести против России такие же жесткие санкции, как при нынешнем американском лидере Джо Байдене. Политику двух президентов в интервью телеканалу Fox News сравнил бывший посол США в Польше Дэниел Фрид.

«Оглядываясь назад, я думаю, что в администрации Обамы должны были ужесточить нашу санкционную политику. Мы этого не сделали», — сказал дипломат. Он назвал ошибкой опасения Белого дома перед эскалацией политического конфликта с Москвой в 2014 году.

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Экс-посол заявил, что до начала украинского конфликта в 2023 году Россия была относительно хорошо интегрирована в мировую экономику, тогда как при Байдене ситуация поменялась, и «санкции в отношении России являются частью более последовательной и пользующейся более широкой поддержкой политики».

Ранее The Washington Post сообщила, что власти США готовят экономические меры в отношении Киргизии из-за подозрений в обходе введенных против России санкций.

В 2014 году власти США и ЕС ввели персональные и секторальные санкции против России из-за «нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины». После этого санкции неоднократно ужесточались.

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    Глеб Бажуткин
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