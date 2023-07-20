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10:30, 20 июля 2023Россия

Два человека на дельтаплане упали на гору в российском регионе

«112»: в селе Юца Ставропольского края два человека на дельтаплане упали на гору

Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

Дельтаплан, на котором находилось два человека, упал на гору в селе Юца Ставропольского края. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации авторов канала, находившиеся на дельтаплане люди находятся в тяжелом состоянии, на месте происшествия в российском регионе выехали сотрудники экстренных служб. Других подробностей о ЧП пока нет.

Ранее дельтаплан упал в Оренбургской области, в результате пострадал один человек. Мужчина, который был на дельтаплане, получил большое число переломов и не мог самостоятельно передвигаться.

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    Анастасия Шейкина
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