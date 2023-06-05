В российском регионе упал дельтаплан

В Оренбургской области упал дельтаплан, мужчина получил многочисленные переломы

В Оренбургской области упал дельтаплан, один человек пострадал. Об этом сообщило управление МЧС по российскому региону в Telegram-канале.

По информации министерства, дельтаплан упал на склон холма в районе села Буланово Октябрьского района. Мужчина, который был на дельтаплане, получил большое число переломов и не мог самостоятельно передвигаться.

«Прибывшие сотрудники скорой помощи не смогли самостоятельно спустить пострадавшего к машине, им потребовалась помощь спасателей», — сообщили в МЧС.

Подразделения пожарной охраны доставили мужчину медикам, сообщили в министерстве. Там не привели более подробной информации о состоянии пострадавшего.

Ранее в подмосковном Звенигороде дельтаплан с людьми упал на одноэтажный жилой дом. Это произошло в микрорайоне Река-Река — дельтаплан рухнул в 400 метрах от КПП, на нем находились два человека.