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05:10, 20 июля 2023Россия

Российские войска пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр

Кодрян: войска России пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр на херсонском направлении

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Группировка ВС России «Днепр» пресекла попытку диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр на херсонском направлении, уничтожено три быстроходные лодки противника. Об этом РИА Новости сообщил глава пресс-центра группировки Роман Кодрян.

Также на херсонском направлении артиллеристы группировки нанесли удары по позициям артиллерийских и минометных расчетов украинских войск в районах Кизомыса, Антоновки и Львово.

Российские войска уничтожили гаубицу Д-30, два минометных расчета, склад с горюче-смазочными материалами и живую силу противника, добавили в Минобороны.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ планируют форсировать Днепр по обмелевшему руслу в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Как он утверждал, береговая линия пересохшего Каховского водохранилища нуждается в пристальном внимании, чтобы не допустить прорыва.

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    Марина Совина
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