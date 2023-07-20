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10:47, 20 июля 2023Россия

В Москве начнут строить больше домов по программе реновации

Собянин: в ближайшие годы планируется активное строительство по программе реновации

Фото: Агентство «Москва»

В ближайшие четыре года в Москве начнут строить больше домов по программе реновации. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«В ближайшие годы программы реновации — 2024, особенно 2025, 2026, 2027 годы будут пиковыми, в которые мы будем строить в десять раз больше по реновации, чем сегодня», — рассказал глава города.

Он уточнил, что в Москве планируют вводить около трех-четырех миллионов квадратных метров жилья ежегодно — это потребует большого напряжения бюджета, а также строительных и организационных мощностей.

Собянин отметил, что около 40 процентов домов, возводимых в рамках программы, строятся по индивидуальным проектам. При этом все построенные здания превосходят по качеству дома, которые раньше находились в районе.

Ранее мэр столицы сообщил, что более 127 тысяч москвичей получили новые квартиры по программе реновации. Полностью или частично были расселены 795 домов старого жилого фонда.

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    Варвара Родикова
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