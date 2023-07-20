Предпринимательница отказалась от частого мытья головы и поделилась опытом

Англичанка Джоан Колли заявила об экономии денег после отказа от частого мытья головы

Предпринимательница Джоан Колли из Англии отказалась от частого мытья головы и поделилась опытом. Соответствующий материал публикует The Sun.

По словам 42-летней бизнесвумен, она стала удалять загрязнения с прядей раз в 7-14 дней после рождения детей в 30-летнем возрасте. Женщина отметила, что в текущий момент ее волосы находятся в отличном состоянии. Кроме того, ей удается сэкономить время и деньги и сократить использование химических средств. «Сейчас мои волосы длиной до плеч, и парикмахеры постоянно говорят мне, что они очень плотные и густые», — отметила британка.

Также Колли указала, что волосы можно «приучить» к редкому мытью. «Сначала вам придется пройти через неприглядную стадию», — пояснила она, добавив, что впоследствии пряди будут выглядеть лучше.

Ранее в июле парикмахер из США Эбби Юнг предупредила о последствиях отказа от мытья головы. Эксперт заявила, что данное поведение может привести к облысению.