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19:44, 14 июля 2023Ценности

Парикмахер предупредила о последствиях отказа от мытья головы на долгое время

Парикмахер Эбби Юнг: отказ от мытья головы на долгое время приводит к облысению

Кадр: @abbeyyung / TikTok

Парикмахер из США Эбби Юнг предупредила о последствиях отказа от мытья головы. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Так, специалистка рассказала, что в последнее время в соцсетях набирают популярность ролики, в которых люди намеренно перестают прибегать к данному процессу. В связи с этим Юнг объяснила, что отказ от мытья головы на долгое время приводит к облысению. «Это произойдет со временем, и вы поймете это, когда будет слишком поздно», — отметил она.

Видео эксперта стало вирусным, набрав более 260 тысяч просмотров и более 22 тысяч лайков. Подписчики, в свою очередь, решили высказать свое мнение насчет заявления Юнг. «Химические вещества в нашем шампуне определенно очень полезны», «Мои волосы стали намного здоровее, когда я начал мыть их каждый день. У меня жирная кожа головы», «О, я определенно буду продолжать мыть голову», — писали они.

В мае блогерша Эбби Юнг показала правильную позу для мытья головы. Девушка посоветовала мыть волосы в домашних условиях, наклонив голову. В такой позе намного удобнее промывать каждую прядь, утверждала автор ролика.

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    Мария Винар
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