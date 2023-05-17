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15:39, 17 мая 2023Ценности

Блогерша показала правильную позу для мытья головы

Бьюти-блогерша Эбби Юнг посоветовала мыть волосы, наклонив голову вниз

Фото: RossHelen / Shutterstock / Fotodom

Бьюти-блогерша Эбби Юнг показала правильную позу для мытья головы. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В размещенном видео юзерша, чей блог насчитывает 943,4 тысячи подписчиков, рассказала, что многие люди очищают волосы от грязи, стоя под душем. Однако, по ее словам, данное действие является неверным, поскольку шампунь не покрывает всю голову. Таким образом после процедуры некоторые пряди остаются плохо вымытыми. При этом Юнг отметила, что в салоне красоты такой проблемы не может быть. «В парикмахерской ваша голова находится в небольшой ванне, которая помогает стилисту промыть каждый участок головы», — объяснила она.

В связи с этим девушка посоветовала в домашних условиях мыть волосы, наклонив голову вниз. В такой позе намного удобнее промывать каждую прядь, утверждает автор ролика. «После этого я поднимаю голову и ополаскиваю волосы. Вы должны это попробовать», — заявила Юнг.

В августе 2022 года она раскрыла необычный способ избавиться от жирности волос. В своем видео пользовательница сети рассказала, что в борьбе с проблемой ей помогает средство для снятия макияжа, которое она использует раз в неделю.

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Мария Винар
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