В Госдуме отреагировали на удар беспилотника по поселку в Крыму

Депутат Госдумы Шеремет назвал терактом удар БПЛА по поселку Раздольное в Крыму

Удар беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по поселку Раздольное в Крыму является терактом, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет РИА Новости.

Беспилотник атаковал населенный пункт 20 июля.

Квалифицировать случившееся иначе невозможно, отметил парламентарий. «Был нанесен целенаправленный удар по мирному населенному пункту, по мирным людям, чтобы посеять панику», — пояснил Шеремет. Организаторы атаки ответят за ее последствия, заверил депутат.

В результате атаки в Раздольном пострадала девочка, спасти ребенка не удалось. Помимо этого, были повреждены четыре административных здания. После случившегося в Раздольном ввели режим ЧС.