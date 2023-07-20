Стало известно о жалобах ВСУ на российские минные поля
Минные поля российских войск подрывают боевой дух военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как они останавливают продвижение. О жалобах бойцов ВСУ пишет газета Financial Times (FT).
«Никакое военное препятствие не кажется таким устрашающим, как обширные и плотные минные поля России, которые (...) подрывают боевой дух», — сказано в материале. Отмечается, что заминированные территории уничтожают бронетехнику НАТО. Согласно статье, продвижение ВСУ было болезненным и медленным, а бойцы на запорожском и донецком направлениях «во многом винят в этом российские минные поля».
Для армии Украины поля — это скрытая угроза, ставшая причиной «психологических мучений», уточняет FT. Командующий 78-м полком подразделения ВСУ сил спецназа с позывным Султан, который подорвался на мине и в настоящее время находится в полевом госпитале, рассказал, что украинские войска могут наступать десятью бригадами. Однако это не работает, так как мины расположены повсюду, через каждые полметра, подчеркнул он.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что командование ВСУ целенаправленно бросает в Запорожской области пехоту в атаку через минные поля, расчищая ими путь для тяжелой техники.