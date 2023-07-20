FT: военные ВСУ жалуются на российские минные поля, так как они подрывают дух армии страны

Минные поля российских войск подрывают боевой дух военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как они останавливают продвижение. О жалобах бойцов ВСУ пишет газета Financial Times (FT).

«Никакое военное препятствие не кажется таким устрашающим, как обширные и плотные минные поля России, которые (...) подрывают боевой дух», — сказано в материале. Отмечается, что заминированные территории уничтожают бронетехнику НАТО. Согласно статье, продвижение ВСУ было болезненным и медленным, а бойцы на запорожском и донецком направлениях «во многом винят в этом российские минные поля».

Для армии Украины поля — это скрытая угроза, ставшая причиной «психологических мучений», уточняет FT. Командующий 78-м полком подразделения ВСУ сил спецназа с позывным Султан, который подорвался на мине и в настоящее время находится в полевом госпитале, рассказал, что украинские войска могут наступать десятью бригадами. Однако это не работает, так как мины расположены повсюду, через каждые полметра, подчеркнул он.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что командование ВСУ целенаправленно бросает в Запорожской области пехоту в атаку через минные поля, расчищая ими путь для тяжелой техники.