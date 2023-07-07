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06:24, 7 июля 2023Бывший СССР

В Запорожье заявили о бросающих на минные поля пехоту ВСУ

Рогов: ВСУ бросает пехоту на минные поля с целью расчистить путь для тяжелой техники

Фото: Ako Rasheed / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно бросает в Запорожской области пехоту в атаку через минные поля, расчищая ими путь для тяжелой техники. Об этом заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Киеве посчитали, что жизни солдат стоят намного меньше поставляемой Западом наступательной военной техники, в том числе танков и боевых машин», — утверждает он. По мнению Рогова, власти Украины не жалеют людей и бросают их на верную смерть «во имя западных интересов и амбиций».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил медлительность контрнаступления ВСУ заботой о снижении потерь среди солдат. Газета The Washington Post также писала, что одной из проблем для ВСУ являются обширные российские минные поля. «Минные поля не останавливают наступление, они замедляют его», — отметил один из военных чиновников США.

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    Марина Совина
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