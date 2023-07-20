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13:14, 20 июля 2023Путешествия

Россиянку с кишечной инфекцией и обезвоживанием эвакуировали с гор в Сочи

МЧС: российскую туристку с кишечной инфекцией и обезвоживанием эвакуировали с гор в Сочи

Фото: страница «ЮРПСО МЧС России» во «ВКонтакте»

Спасатели Сочи эвакуировали с гор российскую туристку с признаками кишечной инфекции и обезвоживанием. Об этом сообщается на официальной странице Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России во «ВКонтакте».

Уточняется, что зарегистрированная группа туристов совершала переход по маршруту «плато Лаго-Наки — Солохаул», и во второй половине путешествия одной из участниц похода стало плохо. Ее попутчики рассказали, что им удалось спуститься с горного перевала к турприюту самостоятельно, но идти пришлось очень медленно.

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«Спасатели на автомобиле повышенной проходимости доставили в Бабук-Аул врача скорой помощи, и после проведения всех необходимых медицинских мероприятий эвакуировали пострадавшую в городскую черту», — сообщили в ЮРПСО МЧС России.

Известно, что 36-летнюю россиянку из Краснодарского края госпитализировали. Спасатели также отметили, что туристическая группа вставала на учет в Адыгейском поисково-спасательном отряде МЧС России.

Ранее сообщалось, что 11-летняя девочка, пропавшая без вести в горах Адыгеи, нашлась. О судьбе потерявшейся школьницы сообщается в Telegram-канале Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. По предварительной информации, ее привели на турбазу Верхний Чуб.

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    Марина Черняк
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