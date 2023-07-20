Киргизия пообещала не помогать России в обходе санкций

Госкомитет нацбезопасности Киргизии проверит экспорт в РФ на предмет нарушения санкций США

Госкомитет национальной безопасности Киргизии (ГКНБ КР) начал проверку своих экспортеров на предмет нарушения антироссийских санкций США. Об этом пишет местный портал 24.kg со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там заверили, что «ни кыргызское государство, ни какие-либо государственные структуры и компании» не занимаются поставками в Россию подсанкционной продукции. Однако к этому могут быть причастны частные фирмы, допустили в ГКНБ КР. Причем компании, совершившие нарушение, могли сделать это ненамеренно, не владея информацией о реальных конечных потребителях поставляемой продукции.

Тем не менее власти Киргизии пообещали, что постараются не допустить дальнейшей помощи России в обходе санкций. «ГКНБ КР начал расследование. Кыргызская Республика и ее государственные структуры строго придерживаются международных норм и правил», — заверили в пресс-службе.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на анонимных американских чиновников сообщила, что США готовят «меры давления» на Киргизию из-за поставок в Россию товаров двойного назначения. По данным издания, через посредников в Киргизии Москва закупала у Китая, Южной Кореи и Европы беспилотники, запчасти самолетов, оптические прицелы и «чувствительную электронику», такую как полупроводники и усилители напряжения.

После этого Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики сообщило, что местная таможня усилила меры экспортного контроля за товарами двойного назначения. Там подтвердили, что такое решение было принято «после визита представителей США, ЕС и Великобритании в Кыргызскую Республику в марте-апреле 2023 года».