Телеведущая Регина Тодоренко заявила, что перестала заниматься спортом и располнела

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко объяснила причину набора лишнего веса. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость, которая в данный момент отдыхает в Турции, ответила на вопросы подписчиков. Так, она заявила, что перестала заниматься спортом, вследствие чего располнела. «Я очень поправилась. Не влезаю в приобретенную одежду. Вернусь домой — займусь своим телом», — отметила инфлюэнсерша.

Кроме того, Тодоренко продемонстрировала фото, на котором позирует в слитном желтом купальнике итальянского бренда Iceberg. При этом она завязала волосы в высокий хвост и надела пусеты.

В июне Тодоренко показала архивные фото на фоне слухов о пластических операциях. Знаменитость разместила в сторис скриншот со статьей, в которой авторы пытались разобраться, делала ли она маммопластику. После этого она продемонстрировала снимок, на котором запечатлела себя с верхнего ракурса.