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07:46, 20 июля 2023Россия

Момент ДТП с Ferrari в центре Москвы попал на видео

В сети опубликовали видео момента ДТП с Ferrari на улице 1905-го года в Москве

В центре Москвы на улице 1905-го года автомобиль Ferrari влетел в забор и попал на видео. Его публикует Telegram-канал «112».

На видеозаписи момента аварии видно, как автомобиль сначала начинает заносить из стороны в сторону, затем он на полной скорости влетает в забор.

Предварительно, водитель иномарки не пострадал, но из машины вытекло топливо. Mash утверждает, что за рулем Ferrari был двадцатилетний Александр Крюков, который работает продюсером блогеров-миллионников.

Ранее желтая Lamborghini загорелась прямо во время движения по Садовому кольцу в Москве. Хозяин иномарки сумел самостоятельно потушить пламя.

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    Анастасия Шейкина
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