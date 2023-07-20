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14:09, 20 июля 2023Путешествия

Россияне устремились на отдых в две республики бывшего СССР

«Яндекс Путешествия»: летом 2023 россияне устремились на отдых в Азербайджан и Казахстан

Фото: Ivan Oleynikov / Unsplash

Российские туристы летом 2023 года устремились на отдых в Азербайджан и Казахстан. По данным исследования аналитиков сервиса «Яндекс.Путешествий», которое поступило в распоряжение редакции «Ленты.ру», эти две республики бывшего СССР оказались в списке самых популярных направлений.

Специалисты изучили данные по бронированию отелей и поиску авиабилетов продолжительностью от недели до двух недель. Выяснилось, что большинство пользователей сервиса (81 процент) в летний сезон 2023 остались в России, а 8 и 11 процентов соответственно отправились в страны ближнего и дальнего зарубежья.

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Уточняется, что самым популярным зарубежным направлением стал Таиланд — спрос на него увеличился в 2,7 раза по сравнению с летом 2022 года. Кроме того, россияне чаще стали бронировать отдых в Азербайджане (в 2,5 раза) и в Казахстане (в 1,4 раза). Другими востребованными странами для отпусков за границей стали Турция, Армения, Узбекистан, Киргизия, Китай, Таиланд, ОАЭ и Белоруссия.

Аналитики назвали наиболее популярные российские города для летнего отдыха. В этот список вошли Сочи, Санкт-Петербург, Анапа, Москва, Геленджик, Владивосток, Калининград, Кисловодск, Зеленоградск и Казань.

Ранее сообщалось, что россияне массово направляются на отдых в Киргизию. Как рассказала агентству RTN представитель туроператора «Алеан», спрос на летние поездки в страну бывшего СССР вырос почти в два раза. Отмечается, что среди туристов востребован в первую очередь отдых на озере Иссык-Куль.

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    Марина Черняк
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