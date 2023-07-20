Опубликовано видео с места гибели девочки в Крыму после атаки БПЛА

Mash опубликовал видео с места гибели 14-летней девочки в Крыму после атаки беспилотника

Опубликовано видео с места гибели 14-летней девочки в Крыму после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Соответствующие кадры появились в Telegram-канале Mash.

На представленном видеоролике очевидец показывает разрушения в зданиях, где нашли несовершеннолетнюю. Кроме того, неподалеку дежурит полицейская машина.

Школьница без спросу ушла из дома, чтобы встретить рассвет вместе с друзьями. Беспилотник угодил в магазин «Метро» в Раздольном, когда девочка находилась рядом. В тот момент она говорила с родителями по телефону.

Позже ее без сознания, дыхания и с расширенными зрачками доставили в реанимацию больницы. Медики предприняли все необходимые меры, однако спасти девочку им не удалось.