В космосе зафиксирован самый яркий гамма-всплеск за всю историю

UAH обнаружили в созвездии Стрела самый яркий гамма-всплеск за всю историю

Сотрудники Университета Алабамы в Хантсвилле (UAH) обнаружили в космосе самый яркий гамма-всплеск за всю историю. Выводы работы опубликованы в репозитории препринтов arXiv.

Как уточняется, источник излучения находился в 2,4 миллиардах световых лет от Земли в созвездии Стрела. Вероятно выброс был вызван коллапсом массивной звезды, а также взрывом сверхновой примерно в 30 раз большей массы, чем Солнце, в результате которого возникает черная дыра. Зафиксировать гамма-всплеск, получивший название GRB 221009A, удалось на GBM — прибор гамма-телескопа «Ферми», который находится на низкой околоземной орбите. По словам астрономов, явления подобной силы можно наблюдать примерно раз в десять тысяч лет.

Чтобы уловить всплески излучения с большей части космического пространства прибор «Ферми» состоит из 12 детекторов, изготовленных из йодида натрия для улавливания рентгеновских лучей и гамма-лучей низкой энергии, и двух детекторов, созданных из германата висмута для фиксирования гамма-лучей высокой энергии.

Во время попадания лучей в детекторы аппараты начинают взаимодействовать со специальными кристаллами. Чем энергичнее гамма-излучение, тем больше света производится. По кристаллам специалисты определяют направление всплесков. GRB 221009A был настолько ярким, что прибор не смог справиться с большим количеством поступающих фотонов. Поэтому массивная часть работы ученых заключалась в том, чтобы восстановить потерянные данные.