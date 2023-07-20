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16:06, 20 июля 2023Наука и техника

В космосе зафиксирован самый яркий гамма-всплеск за всю историю

UAH обнаружили в созвездии Стрела самый яркий гамма-всплеск за всю историю
Архивное фото

Архивное фото. Фото: NASA / Zhang & Woosley / Wikimedia Commons

Сотрудники Университета Алабамы в Хантсвилле (UAH) обнаружили в космосе самый яркий гамма-всплеск за всю историю. Выводы работы опубликованы в репозитории препринтов arXiv.

Как уточняется, источник излучения находился в 2,4 миллиардах световых лет от Земли в созвездии Стрела. Вероятно выброс был вызван коллапсом массивной звезды, а также взрывом сверхновой примерно в 30 раз большей массы, чем Солнце, в результате которого возникает черная дыра. Зафиксировать гамма-всплеск, получивший название GRB 221009A, удалось на GBM — прибор гамма-телескопа «Ферми», который находится на низкой околоземной орбите. По словам астрономов, явления подобной силы можно наблюдать примерно раз в десять тысяч лет.

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Чтобы уловить всплески излучения с большей части космического пространства прибор «Ферми» состоит из 12 детекторов, изготовленных из йодида натрия для улавливания рентгеновских лучей и гамма-лучей низкой энергии, и двух детекторов, созданных из германата висмута для фиксирования гамма-лучей высокой энергии.

Во время попадания лучей в детекторы аппараты начинают взаимодействовать со специальными кристаллами. Чем энергичнее гамма-излучение, тем больше света производится. По кристаллам специалисты определяют направление всплесков. GRB 221009A был настолько ярким, что прибор не смог справиться с большим количеством поступающих фотонов. Поэтому массивная часть работы ученых заключалась в том, чтобы восстановить потерянные данные.

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    Елена Апазиди
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