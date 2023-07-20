В крепком долларе увидели угрозу для бедных стран

МВФ: резкое укрепление доллара ведет к экономическим потерям бедных стран

Резкое укрепление доллара в 2022 году оказало давление на валюты бедных стран, а также спровоцировало переток капитала с развивающихся рынков на развитые. Об этом заявили аналитики Международного валютного фонда (МВФ) в новом докладе.

Реальный эффективный курса доллара за прошлый год вырос на 8 процентов и достиг самого высокого уровня с 2002 года. По отношению к октябрю 2022 года укрепление американской валюты доходило до 14 процентов.

При этом в МВФ подсчитали, что в среднем укрепление доллара на 10 процентов ведет к снижению ВВП развивающихся стран через год на 1,9 процента. Затем их экономика продолжается сокращаться еще на протяжении двух с половиной лет.

Влияние роста доллара на богатые экономики гораздо меньше — пик потерь в 0,6 процента ВВП происходит через квартал, а уже через год негативный эффект сходит на нет. Масштаб ущерба так сильно отличается, потому что при укреплении американской валюты реальные объемы торговли в развивающихся странах снижаются более значительно — импорт падает вдвое быстрее экспорта, а приток инвестиций сокращается.

Эксперты фонда прогнозируют, что в текущем году спровоцированные укреплением доллара дисбалансы в торговой и финансовой сфере начнут корректироваться, а отток капитала с развивающихся рынков на развитые уменьшится.

При этом с начала 2023 года доллар по отношению к корзине из шести основных валют (евро, японская иена, британский фунт, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк) упал в цене на 13 процентов. Дело в том, что инфляция в США замедлилась, из-за чего на рынке укрепились ожидания того, что ФРС вскоре может прекратить повышать ключевую ставку или даже начать ее снижать. Если это произойдет, доллар может упасть до трехлетнего минимума, считает аналитик банка Societe Generale Кит Джакс.