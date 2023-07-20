Раскрыта доля столкнувшихся с домогательствами на собеседованиях россиян

HeadHunter: 13,5% соискателей сталкивались с харассментом во время собеседований

С домогательствами на собеседованиях сталкивались 13,5 процентов работников и соискателей в России, еще 18 процентов опрошенных сообщили о харассменте уже во время работы. Такую долю раскрыл сервис HeadHunter по итогам проведенного в июле исследования, передает РБК.

При приеме на работу с сексуальными домогательствами столкнулись 16 процентов женщин и 10 процентов мужчин. По словам опрошенных, это проявлялось по большей степени в оскорблениях, неприличных высказываниях, нежелательных прикосновениях, а также в принуждениях к половому акту и изнасилованиях. Около 50 процентов опрошенных уверены, что от их реакции на непристойное поведение нанимателя зависело их трудоустройство.

Из данных опроса следует, что во время работы 24 процента сотрудниц женского пола и 10 процентов сотрудников мужского пола подвергались харассменту. Только в десяти процентах случаев домогавшийся коллега или начальник понесли реальное наказание в виде выговора, штрафа или увольнения.

Ранее психолог рассказала, как справиться с домогательствами на работе. Жертвам харассмента необходимо собрать улики для обращения к вышестоящему руководству или в полицию, а также стараться игнорировать агрессора и не контактировать с ним вне рабочих вопросов.