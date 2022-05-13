Психолог назвала способы справиться с домогательствами на работе

Врач Никольская посоветовала собрать улики и идти в полицию при домогательствах на работе

Психолог и коуч Алена Никольская рассказала, как справиться с офисным харассментом. В беседе с Пятым каналом она назвала способы, с помощью которых можно прекратить домогательства на работе.

В случае столкновения с агрессивными домогательствами со стороны коллег врач посоветовала в первую очередь все рассказать вышестоящему руководству и попросить незамедлительно принять меры. Если же харассмент исходит от начальника, то, по словам психолога, стоит при свидетелях четко обозначить ему моменты, которые не устраивают в его поведении. «Особенно это касается девушек, которые не привыкли резко высказывать свои недовольства и играют в "хорошую девочку". В этом случае насильник получает так называемое двойное послание. С одной стороны, жертва просит оставить ее в покое, а с другой — допускает такое поведение из вежливости», — разъяснила Никольская.

Она добавила, что, если высший менеджмент и владельцы компании негласно поддерживают такое поведение со стороны агрессора, стоит быть готовым к увольнению. Жертвам домогательств психолог также рекомендовала собрать улики, подтверждающие домогательства на работе. Не надо удалять сообщения, письма, фотографии и другие медиафайлы, присланные агрессором, так как они могут пригодиться для доказательства выдвигаемых обвинений, если придется идти в полицию.

Кроме того, Никольская посоветовала стараться игнорировать агрессора, пытаться пересекаться с ним только на публичных совещаниях и не отвечать на не связанные с работой вопросы.

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