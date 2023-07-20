Основатель сети лабораторий «Инвитро» продал компанию «амбициозному акционеру»

«Ведомости»: основатель «Инвитро» Островский продал компанию бизнесмену Мирончику

Основатель сети лабораторий «Инвитро» Александр Островский продал компанию бизнесмену Роману Мирончику, об этом сообщают «Ведомости».

Отмечается, что основавший компанию около 25 лет назад Островский разослал сотрудникам письмо, в котором рассказал, что продал фирму «молодому, активному и амбициозному акционеру».

Мирончик, руководящий десятком компаний в области финансов, инвестиций и управления недвижимостью, стал главой «Инвитро» с 20 июля. Накануне он создал АО «Холдинговая компания Инвитро».

В сети лабораторий отметили, что смена владельца не повлияет на текущую деятельность компании.

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