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23:01, 20 июля 2023Экономика

Основатель сети лабораторий «Инвитро» продал компанию «амбициозному акционеру»

«Ведомости»: основатель «Инвитро» Островский продал компанию бизнесмену Мирончику

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Основатель сети лабораторий «Инвитро» Александр Островский продал компанию бизнесмену Роману Мирончику, об этом сообщают «Ведомости».

Отмечается, что основавший компанию около 25 лет назад Островский разослал сотрудникам письмо, в котором рассказал, что продал фирму «молодому, активному и амбициозному акционеру».

Мирончик, руководящий десятком компаний в области финансов, инвестиций и управления недвижимостью, стал главой «Инвитро» с 20 июля. Накануне он создал АО «Холдинговая компания Инвитро».

В сети лабораторий отметили, что смена владельца не повлияет на текущую деятельность компании.

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    Марина Совина
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