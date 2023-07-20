В России на аукционе продали самую крупную типографию

РБК: предприниматель Денис Избрехт купил Первую образцовую типографию за 4,9 млрд рублей

В Москве в ходе торгов на аукционе продали Первую образцовую типографию — лидера по общему тиражу среди российских полиграфических предприятий. Покупателем оказался предприниматель Денис Избрехт, сообщает РБК со ссылкой на данные Росимущества.

Принадлежащую государству типографию приобрели за 4,9 миллиарда рублей при начальной ставке почти 3 миллиарда рублей с шагом в 149,5 миллиона. Избрехт был единственным участником аукциона, при этом в Росимуществе после публикации изданием материала уточнили, что в торгах участвовали четыре человека.

Помимо московского отделения типографии, было выкуплено семь ее филиалов. Согласно договору, покупатель не может перепрофилировать предприятие в течение пяти лет после приватизации, а не менее 75 процентов выручки компании должны быть получены от полиграфической деятельности.

По данным СПАРК, купивший предприятие бизнесмен является главой и владельцем 25 процентов «Аркада Холдинг». СМИ связывали предпринимателя с входящей в «Альфа-Групп» инвестиционной компанией А1, а также с компанией «Интегра».

Первая образцовая типография оказалась в распоряжении государства в 1919 году. При этом в 2013-м предприятие вошло в план по приватизации госимущества на 2014–2016 годы. Комания «Юнитекс» купила типографию в 2016 году за два миллиона рублей, чтобы построить на ее месте элитный ЖК. Через год ее вернули в собственность государства по иску компании «Авеню», настаивавшей на том, что предприятие продали с минимальной наценкой.

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