В России предложили реформировать систему семейной ипотеки

Риелтор Барсуков предложил дифференцировать ставки по льготной ипотеке

Законодателям стоит рассмотреть идею дифференцировать размер ставки по ипотеке в зависимости, например, от количества детей в семье. Соответствующее предложение, направленное на повышение рождаемости, высказал эксперт рынка недвижимости, член гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков в беседе с «Лентой.ру».

Таким образом специалист дополнил ранее высказанную депутатами идею распространить льготную ипотеку на вторичное жилье.

«Программа семейной ипотеки сейчас распространяется только на новостройки, то есть только на тех, кому уже есть где жить, так как перед заездом в новостройку еще нужно сделать какой-то ремонт, и въехать туда сразу не получится. В ситуации, когда им жить негде, остается единственный вариант — купить вторичку. Только вторичка позволяет семьям переехать здесь и сейчас», — объяснил Барусков

Так, по мнению эксперта, система льготной ипотеки в нынешнем виде не стимулирует увеличение рождаемости. По его словам, альтернативой такой системе может стать вариант, при котором размер процентной ставки по ипотеке зависит от количества детей.

«Можно в рамках семейной ипотеки дифференцировать ставки. Например, если у тебя два ребенка, то тебе пять процентов, а если родишь третьего, то еще минус один процент, а четвертого — минус два, пятого — вообще государство выплатит ипотеку. Вот эта логика направлена на повышение рождаемости, а сегодня у нас законодатель смешал в одну кучу поддержку застройщиков и поддержку семей», — предложил собеседник «Ленты.ру».

Нужно сделать программу адресной и уточнить, на кого она распространяется. Программа семейной ипотеки в сегодняшнем виде не коррелирует с увеличением рождаемости Константин Барсуков эксперт рынка недвижимости, член гильдии риелторов Москвы

Ранее члены комитета Госдумы (ГД) по строительству и ЖКХ захотели распространить программу льготной ипотеки на вторичное жилье. Так, авторы инициативы отправили письмо в Минстрой. Они предложили дать субъектам страны право выбирать населенные пункты, где не строят новое жилье и которые имеют особое значение для региона, чтобы запустить там программы льготной и семейной ипотеки.

«По сути, речь о справедливости по отношению к тем семьям, которые живут в небольших городах, где не строится новое жилье. Сегодня, чтобы получить льготную ипотеку, людям приходится переезжать в областные центры или в другие регионы», — сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.